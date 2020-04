Plus de preuves sur l’iPhone SE 2020: le protecteur d’écran Belkin figure au début pour un écran de 4,7 pouces

. avait précédemment annoncé que le lancement du nouvel iPhone SE 2020 est imminent, car notre source nous a dit qu’Apple prévoyait de l’annoncer dès demain. Il y a maintenant plus de preuves que le nouvel iPhone SE sera bientôt publié sur la base du propre site Web d’Apple, y compris un nouveau protecteur d’écran Belkin et un plan AppleCare + mis à jour.

D’abord repéré par Aaron Zollo, le protecteur d’écran InvisiGlass Ultra de Belkin conçu pour iPhone 7 et iPhone 8 qui est disponible sur la boutique en ligne d’Apple vient d’être mis à jour avec une description qui mentionne la compatibilité avec «iPhone SE».

Outre le fait que ce lien vient d’être mis à jour, seul le protecteur d’écran pour le modèle 4.7 ″ mentionne l’iPhone SE. Lorsque nous avons choisi l’option pour les modèles Plus, la description montre uniquement l’iPhone 7 Plus et l’iPhone 8 Plus – ce qui corrobore les rumeurs selon lesquelles le modèle «iPhone SE Plus» serait retardé.

Ming-Chi Kuo a rapporté en décembre qu’Apple travaillait également sur une version 5,5 pouces du nouvel iPhone SE qui devrait sortir début 2021. . a trouvé des preuves sur la version Plus du nouveau smartphone d’entrée de gamme d’Apple basé sur Code iOS 14, mais en raison de circonstances, il ne sera probablement pas disponible ce mois-ci avec le modèle 4.7 ″.

Tous les modèles d’iPhone 8 sont actuellement livrés pendant 3 à 5 jours ouvrables aux États-Unis et dans plusieurs autres pays, dont le Brésil, la France et le Royaume-Uni. Auparavant, l’iPhone 8 était en stock dans certains de ces pays.

Un autre fait intéressant est que AppleCare + pour iPhone SE est à nouveau disponible sur le site Web d’Apple, même si la page principale d’AppleCare indique qu’AppleCare + n’est disponible que pour les modèles d’iPhone 7 et versions ultérieures.

Il est possible que l’iPhone 2020 SE soit officiellement annoncé par Apple ce vendredi matin, avec des précommandes disponibles juste après.

