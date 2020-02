plus de services et une meilleure sécurité sur les achats

Parmi les sites de commerce électronique les plus importants que l’on puisse trouver en ligne, les plus célèbres sont Amazon et eBay, actuellement considéré comme le plus important du marché. Dans les deux magasins, vous pouvez vraiment acheter tout 2 points, des produits technologiques aux produits ménagers, aux vêtements et bien plus encore. Comment se fait-il que nous puissions dire avec certitude qu’Amazon est meilleur qu’eBay? Voyons cela ensemble.

C’est pourquoi Amazon surpasse eBay en qualité

En parlant d’eBay, la boutique permet à l’acheteur deux façons différentes d’acheter les objets souhaités: la méthode acheter maintenantet la méthode la vente aux enchères à la hausse. Dans le premier cas, l’article acheté à un prix spécifique déjà indiqué est une fois que l’article a été sélectionné, l’acheter immédiatement et effectuer le paiement, l’article concerné arrivera directement au domicile de l’utilisateur qui l’a acheté. Dans le second cas, les utilisateurs participent une vraie vente aux enchères qui prévoit que l’article sera vendu au plus offrant qui achètera ensuite l’article au meilleur prix.

Toutefois eBay ne protège pas contre les arnaques qui pourraient se cacher derrière des acheteurs que nous ne connaissons pas. La meilleure façon de vous en protéger est d’utiliser PayPal pour effectuer des transactions protégées dans tous les cas. Au contraire, Amazon protège les utilisateurs qui achètent au maximum, dans le but de les protéger de tout fraudeur. Il est possible en effet rdemander des retours gratuits, ainsi qu’une garantie de deux ans sur les articles achetés. Les risques augmentent lorsque Amazon vend des objets en ligne qui ne lui appartiennent pas directement, mais à des tiers. Cependant, il reste la méthode la plus sûre, et également équipé de la Premier service ce qui permet de nombreux avantages.