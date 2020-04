plus de six Italiens sur dix sont fortement opposés

Le croque-monsieur d’une taxe foncière devient de plus en plus menaçant, et si c’est pour le bien du pays que l’on demande de l’aide aux citoyens, beaucoup pensent que la couverture de la dette publique n’est pas leur affaire. Enquêtes en cours, plus de 63% des Italiens sont contre une taxe de finalité, un retrait forcé, une taxe sur les virus ou toute autre façon d’appeler cette aide. Même si elle était fixée proportionnellement au revenu, ils ne veulent pas en entendre parler.

D’autre part, pour soutenir la reprise économique du pays après le verrouillage dû au Coronavirus seulement 30% de la population serait prête à reconstituer les coffres de l’État avec une taxe foncière. D’autres se sont abstenus, tandis que parmi ceux favorables à l’aide au gouvernement 26% sont prêts à acheter des obligations d’État à long terme au lieu de payer une taxe.

Taxe foncière: plus de six Italiens sur dix s’y opposent

L’enquête a été menée par l’Observatoire des coronavirus: une collaboration entre SWG et Legacoop Study Area qui a enquêté sur l’opinion des Italiens sur l’utilisation possible de la fiscalité. bien que un noyau dur de la population, qui s’élève à 39%, estime que cela n’a rien à voir pour aider l’Etat ou ses compatriotes en difficulté, plusieurs tranches de personnes interrogées ont exprimé leur volonté de financer des projets territoriaux pour soutenir la micro économie.

Analyser les tranches d’âge, les plus opposés au financement des coffres de l’Etat pour le coup ils appartiennent à l’intervalle 35-54 ans, tandis que la valeur chute de façon spectaculaire dans la tranche d’âge 18-34 ans. Un fait qui n’est pas du tout surprenant du point de vue de la répartition des richesses par habitant, où les plus jeunes n’ont pas encore suffisamment accumulé pour changer de mentalité.

Des réponses qui ne surprennent même pas Mauro Lusetti, président de Legacoop, qui commente: “Les résultats de nos enquêtes montrent la demande d’un rôle actif du public”. Mais plus qu’une taxe, il vaut mieux “tirer parti de la générosité et du sens civique des Italiens à l’égard de leurs communautés”.