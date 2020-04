Plus de spécifications iPhone SE: 3 Go de RAM, batterie 1821 mAH selon les spécifications techniques du transporteur chinois

Le nouvel iPhone SE a finalement été annoncé hier et dispose de la dernière puce A13 et d’un objectif arrière unique de haute qualité. Mais comme toujours, Apple ne divulgue pas la totalité de la fiche technique.

Au lieu de cela, nous devons nous tourner vers les sites des opérateurs – ou attendre que les avis baissent. Dans ce cas, China Telecom rapporte que le nouvel iPhone SE dispose de 3 Go de RAM et abrite une batterie 1821 mAH.

Avec 3 Go de RAM, cela signifie qu’il a légèrement moins de RAM que les séries iPhone 11 et iPhone 11 Pro. Les téléphones phares disposent respectivement de 4 Go de RAM. Souvent, le plus gros porc de mémoire pour les utilisateurs d’iPhones est l’application Appareil photo. Comme l’iPhone SE ne possède qu’une seule caméra arrière, la mémoire vive de 1 Go de moins peut ne pas être aussi visible dans la pratique.

La ligne officielle d’Apple sur l’autonomie de la batterie est que l’iPhone SE «dure aussi longtemps que l’iPhone 8». Les spécifications de China Telecom indiquent une capacité de batterie de 1821 mAH. Cela s’aligne car l’iPhone 8 dispose également de la même batterie d’une capacité de 1821 mAH.

Le site Web d’Apple indique que cette capacité de la batterie se traduit par jusqu’à 13 heures de lecture vidéo et jusqu’à 8 heures de streaming vidéo. À titre de comparaison, la batterie de l’iPhone 11 offre 10 heures de streaming et 17 heures de lecture vidéo hors ligne.

En tout, le nouvel iPhone SE devrait offrir à peu près la même longévité de la batterie que l’iPhone SE d’origine. Sauf que maintenant, vous obtenez un écran supplémentaire de 0,7 pouce et un processeur plus rapide à utiliser pendant les mêmes heures d’utilisation.

Les fiches techniques de China Telecom sont généralement exactes, bien que nous puissions vouloir attendre une intervention pratique pour confirmer ces chiffres définitivement.

Vous pouvez commander l’iPhone SE à partir de vendredi, les premières livraisons étant expédiées la semaine prochaine. L’iPhone SE est au prix de 399 $ pour une configuration de 64 Go, 449 $ pour 128 Go et 499 $ pour le modèle 256 Go de la plus grande capacité.

