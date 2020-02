plus ils sont âgés, plus ils valent de l’euro

Comme du bon vin aussi téléphones acheter valeur au fil des années. Les contours historiques encadrent les premiers appareils portables à des années de nous. Depuis lors, les choses ont sensiblement changé dans la tendance des préférences publiques. Les grandes entreprises ont récemment présenté leurs smartphones pliables à huis clos. Mais une niche de marché se démarque de toutes les autres. Nous parlons mobiles de collection, des modèles inutilisables à nos jours mais préfets exposés dans une sorte de musée personnel.

Les enchères en ligne leur valent plusieurs euros. Plus ils sont rares, plus le bénéfice sera élevé si nous pouvons les trouver dans un tiroir poussiéreux ou dans des crevasses du grenier. Et bien tu dois être conscient de ce que je suis de meilleurs téléphones portables pour les collectionneurs du monde entier. Il y a deux modèles qui attirent particulièrement.

Téléphones de collection: le premier NON portable

Nokia a fait son propre Mobira Senator à l’intérieur de ses usines, d’où sortait un tonnage important. Un total de 3 kg de poids pour une série de circuits qui peuvent encore compter aujourd’hui 1000 euros par pièce. Vous ne pouvez certainement pas parler d’un appareil mobile, mais le déplacer du coin de notre garage peut maintenant rapporter beaucoup d’argent.

Téléphone plus rare: applaudissements pour Motorola

Motorola, d’autre part, sort vainqueur d’une entreprise avec un titre honorifique pour l’exclusivité de la premier téléphone portable. Il s’appelle DynaTAC et a un design qui rappelle l’essence du début des années 80 enfermé dans un corps blanc plutôt anonyme et se distingue par la présence d’une grande antenne et de boutons noirs avec des chiffres blancs. Mettez ce noir sur blanc aussi: c’est vrai 1000 euros bien qu’il n’y ait qu’environ 30 000 spécimens.