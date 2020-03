Plus je regarde cette folle fuite d’iPhone 12, plus je souhaite qu’elle soit réelle – .

Il y a beaucoup de va-et-vient en ce qui concerne la date de sortie de l’iPhone 12 d’Apple, qui, selon certains rapports, devrait être retardée en raison de problèmes de production causés par la nouvelle épidémie de coronavirus.

Indépendamment du moment où la nouvelle série de smartphones phare très attendue est lancée, nous en savons déjà beaucoup sur la nouvelle série iPhone 12.

Une nouvelle fuite prétend révéler pour la première fois des photos réelles d’un iPhone 12 Pro, mais il n’y a aucun moyen que la fuite soit réelle… malheureusement.

Il semble qu’un nouveau rapport apparaisse tous les deux jours indiquant que la sortie de l’iPhone 12 d’Apple est retardée. Les jours intermédiaires, un nouveau rapport affirme que la série iPhone 12 sera publiée à temps en septembre. Étant donné la fluidité de la situation avec la nouvelle pandémie de coronavirus en ce moment, personne ne sait avec certitude. Une résurgence de COVID-19 en Chine pourrait avoir un impact supplémentaire sur la fabrication. Ou si l’épidémie aux États-Unis s’aggrave suffisamment – et à ce stade, il semble que ce soit le cas – Apple pourrait choisir de retarder le lancement de l’iPhone 12 pour cette raison. L’essentiel est que personne ne saura avec certitude quand la gamme iPhone 12 sera publiée jusqu’à ce qu’Apple organise une conférence de presse ou un événement virtuel et nous le dise.

S’il est vrai que la date de sortie de l’iPhone 12 reste un mystère, il y a beaucoup de détails autour de la nouvelle gamme de smartphones qui ne sont plus un mystère. Plusieurs initiés de premier plan ont renversé les grains en ce qui concerne la refonte du design de l’iPhone 12 d’Apple, et nous en savons également beaucoup sur les nouvelles fonctionnalités que la société a prévues pour ses smartphones de nouvelle génération. Maintenant, des photos nouvellement divulguées prétendant être les premières à montrer un véritable iPhone 12 Pro voler face à tout ce que nous savons jusqu’à présent. Ils sont définitivement faux … mais plus je les regarde, plus je souhaite qu’ils soient réels.

Selon Ming-Chi Kuo, analyste de TF International Securities, la nouvelle gamme d’iPhone 12 d’Apple arborera le premier grand rafraîchissement de conception depuis les débuts de l’iPhone X en 2017. L’affichage sur les nouveaux modèles d’iPhone 12 ressemblera à l’écran cranté des iPhones d’Apple au cours des trois dernières années, mais il y aura de nouveaux systèmes de caméras à double et triple objectif autour du dos et des bords plats en métal à l’extérieur du téléphone, comme l’ancien iPhone 5 que tout le monde aime tant.

Pour faire court, les nouveaux modèles d’Apple 12 et iPhone 12 d’Apple ne ressembleront presque pas au supposé iPhone 12 Pro qui vient d’apparaître dans ces images divulguées.

Ces images ont été partagées sur le Slashleaks du référentiel de fuite de gadgets dans un article maintenant supprimé. Pourquoi a-t-il été supprimé? Parce que les photos, qui ont été partagées par une personne prétendant avoir été licenciée en raison de la nouvelle épidémie de coronavirus, sont fausses. L’appareil illustré ici ne ressemble en rien à ce que nous attendons de la série iPhone 12. La caméra à l’arrière est incorrecte, les bords autour du périmètre sont incorrects et la conception tout écran est incorrecte.

Cela dit, plus je regarde ce faux iPhone 12 Pro, plus je souhaite qu’il soit réel. Cliquez sur la deuxième photo qui montre l’écran pour l’afficher en taille réelle et regardez l’écran. Au lieu d’avoir une grande encoche en haut pour le système de caméra TrueDepth d’Apple, ce non-iPhone 12 Pro a un véritable design tout écran avec des lunettes très minces qui sont complètement uniformes tout autour. Les composants supposés de Face ID et le haut-parleur sont rétrécis et serrés dans le cadre mince au-dessus de l’écran, et cela a l’air fantastique.

Je ne me soucie même pas de l’encoche sur l’iPhone X, XR, XS et 11. C’est bien. Mais il ne fait aucun doute qu’un design tout écran comme celui-ci serait mieux, sans encoche ni caméra perforée. Il ne fait également aucun doute qu’Apple y arrivera à un moment donné, mais cela ne se produira pas en 2020. C’est dommage, car cela a l’air fantastique.

Zach Epstein a travaillé dans les TIC et ses environs pendant plus d'une décennie, d'abord dans le marketing et le développement commercial avec deux opérateurs privés, puis en tant qu'écrivain et éditeur couvrant les actualités commerciales, l'électronique grand public et les télécommunications.

