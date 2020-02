Plus tôt que prévu?

Chaque jour, il est plus clair qu’avec Duo de surface, le PDG de la multinationale de Redmond entend retirer une épine qui, sans aucun doute, est restée profondément enfoncée. Mais bon, nous y reviendrons plus tard. L’essentiel est que, selon les informations de Windows Central, le lancement du nouveau téléphone attendu de Microsoft pourrait aller de l’avant jusqu’à cet été. Oui, en moins de six mois.

Et, bien que les prévisions initiales indiquaient l’hiver prochain, le développement mondial serait déjà très avancé. Et cela, couplé à la fierté qu’il a déjà montrée Satya Nadella Pour ce nouveau membre de la famille Surface, il a déjà évoqué à Redmond un premier lancement (d’un volume limité, bien sûr), destiné en particulier aux développeurs et passionnés qui attendent déjà ce smartphone depuis des mois.

Concernant le logiciel, Surface Duo utilisera Android 10, déjà accessible au public depuis septembre de l’année dernière, le travail de Microsoft à cet égard se concentre actuellement sur la finalisation des personnalisations, des fonctions, des applications du système d’exploitation, etc. En d’autres termes: le gâteau est déjà cuit, il ne reste plus qu’à mettre la crème et les cerises aigres pour avoir le gâteau prêt.

Le Surface Duo sera-t-il 5G?

C’est, sans aucun doute, l’une des questions les plus fréquemment posées par les personnes intéressées par le nouveau smartphone Microsoft. Et, malheureusement, l’impression générale suggère que la réponse est non. N’oubliez pas qu’en principe, il Snapdragon 855, un SoC dans lequel le soutien de 5G Il est facultatif, c’est-à-dire que le fabricant peut choisir s’il veut l’avoir ou non. Ayant opté pour un Snapdragon 865 le lancement aurait été retardé, mais l’engagement en faveur de la connectivité 5G aurait été plus clair.

Si c’est le cas, si enfin le nouveau smartphone de Microsoft n’a pas de connectivité 5G, on parlerait d’une décision … je dirai audacieuse. 2020 va être, ou du moins nous l’espérons, l’année zéro de la 5G, il n’est donc pas très logique de planifier un retour avec style, mais de le faire avec une limitation qui, peut-être, avait attendu quelques mois, ne se serait pas produite.

En ce qui concerne le reste de ses «tripes», tout indique que le modèle d’entrée de Surface Duo aura 6 gigaoctets de RAM et 64 de stockage. Ce sont des quantités qui peuvent sembler plus que suffisantes pour un smartphone, mais cela me fait douter un peu si Microsoft a proposé de nouvelles utilisations pour l’appareil. À cet égard, nous ne pouvons qu’attendre de voir la personnalisation du système et, bien sûr, les différentes versions qui arrivent sur le marché.

La “vengeance” de Satya Nadella

N’est-ce pas très frustrant d’être au meilleur endroit mais au pire moment? Eh bien, c’est plus ou moins ce qui est arrivé à Satya Nadella lorsqu’il a été nommé PDG de Microsoft. Avec le transfert de pouvoir de Portes Bill à Steve Ballmer, une importante transformation de Microsoft a dû commencer, dans laquelle les services et les appareils seraient des protagonistes. Et bien que sous la direction de Ballmer, la multinationale ait pris des mesures très positives en termes de services, son profil un peu old school, l’a fait entrer avec (très) de mauvaises bases dans le domaine des appareils.

Beaucoup se souviennent, par exemple, des rires de Ballmer après le lancement du premier iPhone, en 2007, et sa prédiction qu’un smartphone sans clavier qwerty n’avait pas d’avenir dans le secteur professionnel. Ou l’achat désastreux de Nokia, dont on a déjà parlé et, d’autre part, il y a encore la même chose à dire.

Et avec le patio qui a révolutionné, Ballmer a décidé de prendre du recul et de céder le poste à Satya Nadella, une personne dont la mentalité coïncidait avec la nouvelle philosophie de Microsoft. Mais, malgré cela, il devait assumer comme sien l’échec de Lumia, une opération qui s’était développée avant son arrivée. Maintenant, avec le retour de Microsoft sur le marché des smartphones et en profitant de la bonne image de la famille Surface, il est clair que Nadella a l’intention de retirer la colonne vertébrale de Nokia, et avec Surface Duo veut le faire dès que possible.