Pocket Casts partage ses plans pour un nouvel écran Discover avec des choix personnalisés de podcasteurs populaires

Pocket Casts a connu une année pleine de controverse en 2019, publiant d’abord une refonte massive des matériaux qui divise, puis la poursuit quelques mois plus tard en devenant freemium. Une fois la poussière retombée, l’application a commencé à apporter des améliorations lentes, à introduire des moyens plus simples de vérifier les notes et de modifier la file d’attente de votre liste de lecture, et à publier maintenant une refonte totale de l’onglet Découvrir.

La plus grande nouveauté de la nouvelle section Découvrir est la liste d’invités; les podcasts et podcasteurs populaires auront leurs propres recommandations de podcasts qui les obsèdent. Cela devrait vous permettre de trouver plus facilement de nouveaux podcasts qui correspondent non seulement à vos intérêts, mais aussi d’avoir le sceau d’approbation de quelqu’un à qui vous faites déjà confiance.

Image: Podcast Media

Les mises à jour de l’application seraient déployées aujourd’hui, mais la conservation des podcasts ne sera pas opérationnelle avant février. Si vous n’avez jamais essayé Pocket Casts auparavant, cela vous donne une bonne semaine ou deux pour découvrir l’application et sa version de bureau.