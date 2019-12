Poco ne va nulle part, rassure la tête de l'entreprise dans un tweet

En ce qui concerne les smartphones ou la technologie en général, il existe peu de légendes urbaines aussi connues que le Poco F2. Après une année entière de silence et d'ambiguïté, nous venons peut-être de recevoir notre première confirmation officielle d'un fonctionnaire du Pocophone.

Pocophone est une sous-marque Xiaomi qui a été lancée en 2018 avec un accent sur les smartphones de jeu à bon prix. Le Poco F1 a été son premier (et unique) smartphone, qui a apporté des spécifications phares au segment sous Rs 30,000, qu'aucune autre marque n'a pu égaler lors de son lancement. On s’attendait à un succès fulgurant sur des marchés tels que l’Inde, où les spécifications et le prix sont les principales variables d’une décision d’achat.

Pour référence, le Poco F1 était alimenté par le chipset phare Snapdragon 845 avec jusqu'à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, ce qui en fait un smartphone de jeu compétitif. Il y avait des coins apparents coupés dans des domaines tels que l'affichage et les caméras, mais aucun qui n'entraverait son offre de valeur.

Finalement, cela a laissé les consommateurs en vouloir plus, en particulier ceux qui souhaitaient des performances haut de gamme sans entrer dans le segment premium. Malheureusement, rien n'a été annoncé ni même mentionné. En fait, il n'y a eu aucune mention officielle du Poco F2 tout au long de 2019, ce qui porte à croire que la sous-marque était morte. Ces rumeurs ont gagné en carburant lorsque Jai Mani, le porte-parole de l'entreprise, s'est séparé de Pocophone.

L'avenir du Pocophone?

Cependant, dans une période apparemment désolée, nous venons peut-être de recevoir notre première confirmation officielle de l’avenir de Pocophone. Alvin Tse, chef de Pocophone Global, a récemment participé à une conversation sur Twitter. La réponse, qui a été rapidement supprimée, se lit comme suit: «Vous entendrez plus de POCO en 2020 ♥ ️».

C'était la première fois que nous voyions un Pocophone officiel mentionnant Xiaomi / Poco. Bien qu'il n'y ait aucune mention explicite du Poco F2, cela confirme que la marque est là pour rester. Il convient également de noter que Pocophone n'a eu qu'un seul produit dans toute sa vie, de sorte que ce tweet pourrait impliquer l'existence du F2 ou une entrée dans un nouveau segment.