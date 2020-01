POCO X2 a confirmé son lancement le 4 février en Inde

Le POCO X2 est officiellement le successeur du POCO F1, a annoncé lundi la société. Xiaomi a récemment révélé que POCO fonctionne désormais comme une entité indépendante avec des équipes dédiées à la production et au marketing.

Après le succès massif du POCO F1 qui a été lancé en Inde en août 2018, la société n’a pas annoncé de successeur jusqu’à aujourd’hui. Les responsables des médias sociaux de POCO ont partagé l’annonce avec un lien vers son site Web. Bien que les spécifications sur papier du POCO X2 aient été gardées secrètes, voici ce que le site Web révèle à ce sujet.

POCO X2: À quoi s’attendre

Le POCO X2 a déjà été repéré sur Geekbench et ses scores étaient très similaires à ceux du Redmi K30, ce qui confère une certaine crédibilité à l’argument selon lequel Xiaomi pourrait annoncer le Redmi K30 en tant que POCO X2 en Inde.

Le site Web indique que le téléphone aura un “taux de rafraîchissement extrême” pour une excellente expérience de jeu, une configuration de caméra polyvalente, une puce Qualcomm Snapdragon, une solution de refroidissement liquide et une autonomie de batterie efficace.

Quant au Redmi K30, il dispose d’un écran de résolution Full HD + de 6,67 pouces (2400 x 1080 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une lecture HDR10. Il est alimenté par Snapdragon 730G avec le GPU Adreno 618 et est associé à jusqu’à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage avec une option pour augmenter le stockage jusqu’à 256 Go à l’aide d’une carte microSD.

La configuration de la caméra quadruple 64MP à l’arrière se compose d’un capteur principal 64MP avec un objectif f / 1.9, un angle ultra large 8MP, un objectif macro 2MP et un capteur de profondeur 2MP. À l’avant, il y a deux caméras selfie – capteur de profondeur 20MP et 2MP, logé dans l’écran à double perforation.

Le capteur d’empreintes digitales est placé sur le côté et le téléphone dispose d’une batterie de 4500 mAh avec prise en charge d’une charge rapide de 27 W.