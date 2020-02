POCO X2, le nouvel appareil abandonne le POCO F1

Dans ces heures, Pocophone a lancé un nouvel appareil appelé POCO X2. Cet appareil en particulier est le deuxième appareil lancé par la société en 18 mois. Le moment n’est cependant pas surprenant, car la société est récemment devenue une marque à part entière après la séparation de Xiaomi.

Comme l’ont déjà souligné les rumeurs initiales, le POCO X2 est une version rebaptisée du Redmi K30 4G. Rappelez-vous cela aussi Redmi est une marque née de Xiaomi et séparés après quelques années d’activité.

Cependant, avec le lancement du nouvel appareil, la production interne de Pocophone a été faussée. La société a choisi d’arrêter complètement la production de Poco F1 pour privilégier le Poco X2. La nouvelle a été confirmée directement par C. Manmohan, directeur général de POCO India dans une récente interview.

POCO X2 abandonne le POCO F1

L’administrateur a également révélé des informations très intéressantes. Selon ce qui a été déclaré, la production a également été suspendue en raison de Qualcomm. En fait, il semble que l’Américain Chipmaker était sur le point d’arrêter la production du Snapdragon 845 SoC, utilisé par Poco F1.

Considérant l’interruption de l’approvisionnement est une composante fondamentale et les 18 mois depuis le lancement, la société a dû agir en conséquence. Il ne faut pas non plus négliger le choix marketing de privilégier le nouvel appareil au détriment d’un plus ancien, bien que toujours valable.

la le succès de Poco X2 dans la mère patrie et en Inde a été immédiat, assez pour devenir complet en peu de temps. Les stocks initiaux n’ont pas été en mesure de répondre pleinement à la demande et de nouveaux approvisionnements sont donc attendus sous peu.