Podcast Apple @ Work: passé, présent et avenir de l’identité dans l’entreprise

Dans le premier épisode du podcast Apple @ Work, Bradley s’entretient avec Gregory Keller, directeur de la stratégie chez JumpCloud. Ils examinent l’histoire de la façon dont les services informatiques d’entreprise ont géré l’identité à travers les différentes époques de l’informatique d’entreprise, pourquoi le BYOD était une mauvaise idée et ce que l’avenir réserve à la gestion des identités dans un monde où les employés pourraient apporter quatre appareils par jour.

Liens mentionnés dans cet épisode

JumpCloud

Snerdware apporte la prise en charge d’Exchange à OS X

iPhone 2.0 apporte le support d’Exchange

