Podcast Apple @ Work: simplifier l’affichage numérique avec Apple TV

Apple @ Work Podcast vous est présenté par Jamf, le standard d’Apple dans l’entreprise. En savoir plus sur Jamf.com/..

Dans cet épisode du podcast Apple @ Work, Bradley est rejoint par Anna Myroshnychenko de Kitcast pour parler de l’utilisation de l’Apple TV pour l’affichage dynamique dans les écoles, les restaurants, les immeubles de bureaux, etc. Nous ajouterons du matériel audio supplémentaire dans les épisodes futurs à améliorez la qualité du son, merci pour votre patience!

