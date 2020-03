Podcast de la semaine: Business Wars par Wondery

Nous sommes de retour avec une autre recommandation de podcast pour notre série de podcasts de la semaine. Cette semaine, mon choix est Business Wars by Wondery.

Podcast de la semaine . est une recommandation hebdomadaire d’un podcast que vous devez ajouter à votre liste d’abonnement.

Vous êtes-vous déjà interrogé sur l’histoire entre certaines de vos rivalités commerciales préférées? Dans Business Wars, c’est précisément ce qu’ils visent à expliquer.

Netflix contre HBO. Nike contre Adidas. Les affaires, c’est la guerre. Parfois, le prix est votre portefeuille ou votre attention. Parfois, c’est juste le plaisir de battre l’autre gars. Le résultat de ces batailles façonne ce que nous achetons et comment nous vivons. Business Wars vous donne l’histoire réelle et non autorisée de ce qui pousse ces entreprises et leurs dirigeants, inventeurs, investisseurs et dirigeants vers de nouveaux sommets – ou vers la ruine. Animé par David Brown, ancien animateur de Marketplace.

Business Wars propose des séries de plusieurs épisodes sur les rivalités classiques dans des entreprises comme Sony contre Nintendo, Netflix contre Blockbuster, Marvel contre DC et eBay contre Paypal. La série que j’écoute actuellement est Dunkin ’Donuts vs. Starbucks. Les épisodes sont «dramatisés», ce qui signifie qu’ils ont un peu de jeu dans la description des différentes scènes qu’ils expliquent. Les nouveaux épisodes sortent plusieurs fois par semaine, et c’est généralement moins d’une demi-heure par épisode.

Business Wars est sur ma liste d’abonnement aux podcasts depuis de nombreuses années. Mais je n’écoute pas tous les épisodes. Ils rejoueront occasionnellement une série ou auront une série qui ne m’intéresse pas beaucoup, donc je vais sauter. Lorsque le sujet de la série est un sujet sur lequel je veux en savoir plus, il passe rapidement en haut de ma liste de priorités.

