Podcast de la semaine: Byers Market avec Dylan Byers

Nous débutons une nouvelle série ici sur . que nous appelons Podcast de la semaine. J’écoute plus de podcasts que je ne veux en admettre, et je suis toujours à la recherche de nouvelles émissions pour m’aider à donner un sens au monde fou dans lequel nous vivons, à en apprendre davantage sur les nouvelles tendances technologiques ou tout simplement à bien rire. Ces articles seront courts et précis. Je vais partager une brève description de l’émission, vous expliquer pourquoi je l’aime et vous donner des liens d’abonnement pour une gamme d’applications de podcast. Cette semaine, mon nouveau podcast préféré est Byers Market avec Dylan Byers.

Je suis tombé sur ce podcast de quelqu’un qui le partage sur Twitter, et j’ai été immédiatement accroché.

Dylan Byers vous emmène dans les coulisses du monde en évolution rapide de la technologie et des médias. Les courtiers en puissance tels que Sheryl Sandberg de Facebook, Jimmy Pitaro d’ESPN et Barry Diller, magnat des médias, discutent en tête-à-tête avec Byers sur la façon dont leur industrie recoupe la politique, comment ils utilisent les données des consommateurs pour façonner leur produit et ce qu’ils pensent de l’avenir des États-Unis. la culture tient.

Dans l’épisode 1, Dylan discute avec Sheryl Sandberg de Facebook des élections de 2016 et du nouveau livre: «Facebook: The Inside Story». J’avais beaucoup entendu parler de Sheryl avant les élections de 2016, mais aussi beaucoup a été dit à son sujet ces dernières années. J’ai trouvé l’interview honnête et une façon intéressante de regarder le passé et l’avenir de Facebook en ce qui concerne la façon dont notre monde interagit avec les médias sociaux.

Dans l’épisode 2, Dylan s’entretient avec IAC et le président d’Expedia Group, Barry Diller, sur les guerres de streaming de contenu, le retour de bâton contre les grandes technologies et l’avenir des médias.

Après deux épisodes, je sais que ce sera un pilier de ma liste d’abonnement. Dylan est un grand intervieweur, et j’ai hâte de voir de futurs épisodes.

Abonnez-vous à Byers Market sur les podcasts Apple, Overcast, Spotify, Pocket Casts, Castro ou RSS.

