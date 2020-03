Podcast de la semaine: Flashback par Relay FM

La semaine dernière, nous avons lancé notre nouveau podcast de la série hebdomadaire, où je vous donne un lien vers un podcast dont vous devriez vérifier que vous n’avez peut-être pas encore entendu parler. Si vous l’avez manqué, assurez-vous de vérifier le marché Byers avec Dylan Byers. Cette semaine, notre podcast de la semaine est Flashback par Relay.FM.

De nombreux podcasts se concentrent sur les nouveautés, les nouveautés et les tendances. Sur Flashback, Stephen Hackett et Quinn Nelson regardent exactement le contraire. Ils plongent profondément dans l’histoire de la technologie pour examiner les produits technologiques défaillants et voir ce que nous pouvons en apprendre.

J’ai apprécié l’épisode deux, où ils ont plongé profondément dans le Microsoft Zune.

Dans les années 2000, l’iPod était un véritable mastodonte, dominant simplement le marché des baladeurs portables. Microsoft voulait un morceau du gâteau et a lancé le Zune 30, qui s’est finalement propagé à une gamme de produits matériels et de services logiciels. Cependant, il a à peine entamé l’avance dominante d’Apple. Cet épisode, Quinn et Stephen se demandent pourquoi les gens de Seattle ont échoué si fort à prendre l’iPod.

En réalité, Microsoft a été placé dans une situation similaire avec le Zune auquel Apple était confronté au début des années 2000 avec les ordinateurs. C’était un excellent produit, mais il n’était pas très facile de gagner des parts de marché. Le Zune avait quelques avantages par rapport à l’iPod, et son service d’abonnement était en avance sur son temps. L’abonnement de 10 $ / mois vous a même permis de conserver dix chansons par mois sans frais supplémentaires. L’iPod avait juste trop de «partage de l’esprit» sur le Zune, donc peu importait ce que faisait Microsoft.

J’ai hâte de voir où va Flashback.

