Podcast de la semaine: Floodlines by The Atlantic

C’est samedi, je suis donc de retour avec une autre recommandation de podcast à vérifier. Pour rappel, je poste «Podcast de la semaine» tous les samedis pour aider à promouvoir une émission que j’écoute actuellement. Le spectacle de cette semaine est Floodlines by the Atlantic.

Floodlines est un regard sur les conséquences de la rupture des levées après l’ouragan Katrina en 2005. Je me souviens des jours qui ont précédé l’ouragan, mais les conséquences ont changé la vie de beaucoup de gens. Dans cette série en huit parties, The Atlantic explore le pourquoi et ce qui a suivi pour la ville de la Nouvelle-Orléans.

C’est cette histoire, de ce qui est plus profond que la terre et l’eau – d’une catastrophe qui attend juste sous la surface, infiltrée dans l’héritage de l’Amérique – qui forme Floodlines, un podcast captivant en huit parties de l’Atlantique examinant ce qui s’est passé à la Nouvelle-Orléans après la les levées se sont cassées. Reporté et hébergé par Vann R. Newkirk II, exécutif produit par Katherine Wells et produit par Alvin Melathe et Kevin Townsend, Floodlines revisite l’histoire de l’ouragan Katrina à travers les expériences de quatre New Orleanians — Le-Ann Williams, Fred Johnson, Alice Craft -Kerney et Sandy Rosenthal – qui sont restés dans la ville pendant la tempête et ses conséquences, et qui vivent toujours avec les conséquences.

Je viens de terminer l’épisode 1, et j’ai hâte de me plonger dans le reste. La saison entière a été publiée en une seule fois, c’est donc parfait pour un séjour à la maison.

