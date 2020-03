Podcast Noise Cancelling épisode 4: Huawei P40, PS5 et webcams extorquées

Le podcast Noise Canceling est de retour pour son quatrième épisode, et si vous l’avez manqué d’une manière ou d’une autre au cours des semaines précédentes, voici un récapitulatif approprié de notre nouvelle émission hebdomadaire.

L’annulation du bruit est votre écoute dans le monde de la technologie, vous donnant les informations dont vous avez besoin pour savoir ce qui se passe dans la technologie.

Ce nouveau podcast n’est pas seulement de TechRadar, car il comprend nos collègues des sites sœurs Laptop Mag et Tom’s Guide. Il est présenté par Gareth Beavis (rédacteur en chef mondial de TechRadar) et met en vedette Sherri L. Smith (rédacteur en chef de Laptop Mag), ainsi que Vic Hood de TechRadar et l’irrepressible James Peckham.

Quatrième semaine: 170 $ webcams

Notre quatrième épisode de Noise Cancelling propose des discussions sur la nouvelle famille Huawei P40 et le Nokia 8.3 5G. De plus, nous plongeons dans les laboratoires où nous examinons le nouvel iPad Pro et comparons le nouveau MacBook Air avec le Dell XPS 13.

Les opinions impopulaires de cette semaine concernent les webcams et comment vous aurez du mal à en trouver une … mais vous pourrez peut-être trouver un modèle particulier pour 150 $. Écoutez l’épisode ci-dessous pour savoir pourquoi vous en voudrez peut-être un.

Tout cela et plus encore sur le tout nouveau podcast Noise Cancelling – abonnez-vous sur Spotify, saisissez-le sur les podcasts Apple ou retrouvez-nous où que vous obteniez vos pods.