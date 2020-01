Podcast Stacktrace 068: «Le recul est toujours 2020»

Stacktrace est de retour! La troisième saison de l’émission démarre avec John et Rambo partageant ce qu’ils ont fait depuis la fin de la dernière saison – des promenades sur la plage et des bureaux debout, aux offres de contenu, aux nouvelles fonctionnalités de l’application et aux éditeurs qui écrivent eux-mêmes le code. En outre, l’architecture des applications, la refactorisation, la structure du contrôleur de vue, et bien plus encore. Bienvenue à tous!

Hôtes:

Gui sur Twitter: @_inside

John sur Twitter: @johnsundell

Utilisation de propriétés paresseuses dans Swift

