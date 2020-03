Podcast Stacktrace 076: «Passer du temps sur Internet», avec Christian Selig, Casey Liss, Curtis Herbert et Heidi Helen

La série spéciale de développement d’applications indépendantes se poursuit, cette semaine axée sur les modèles commerciaux et le marketing, et présentant à nouveau des astuces et des conseils d’un groupe d’invités incroyables. De plus, l’ajout de la prise en charge du curseur à une application iPad, de nombreuses recommandations de jeux, nos bugs les plus embarrassants et… Mac ARM confirmé?

Hôtes:

Gui sur Twitter: @_inside

John sur Twitter: @johnsundell

Invités:

Christian Selig

Curtis Herbert

Casey Liss

Heidi Helen

Liens

API de chat vocal de GameKit

Guide de codage de John sur le système de disposition SwiftUI

Semaines de support indépendant

Implémentation des interactions avec le pointeur de la souris sur iPad

Épisode avec Riley Testut

Apollo pour Reddit

Pistes

Vignette

Coup d’œil

Article de blog de Curtis sur les achats intégrés

latin

Quand ai-je…?

Nos recommandations de jeux:

Spyder

Super Mario Maker 2

Pipe Push Paradise

Un bon bonhomme de neige est difficile à construire

Le principe de Talos

Le témoin

Rouleau de saucisse de Stephen

