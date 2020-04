Podcasts Google désormais disponibles pour Android et iOS

Si vous êtes un passionné de podcasts et que vous aimez les écouter sur votre appareil mobile, alors vous avez de la chance, car Google met à votre disposition pour la première fois sa nouvelle application Podcasts pour les plates-formes Android et iOS. De plus, si cela ne suffisait pas, le géant de l’Internet a repensé l’application Podcasts pour la rendre encore plus intuitive et facile à utiliser.

Application Google Podcasts pour Android et iOS

Les podcasts existent depuis plus longtemps que vous ne le pensez. Cependant, ces dernières années, sa popularité a énormément augmenté, devenant un médium à part entière. Les deux seuls inconvénients sont de savoir comment choisir la meilleure application pour les écouter et trouver de nouveaux podcasts à écouter.

En ce sens, Google pense avoir résolu les deux problèmes avec la nouvelle version de Google Podcasts. Désormais disponible pour Android et iOS, Google Podcasts a été repensé pour le rendre plus facile à utiliser que jamais, avec une interface vraiment propre avec laquelle écouter, organiser et découvrir des podcasts.

Comment utiliser les nouveaux podcasts de Google

La nouvelle version de Google Podcasts comporte trois onglets principaux: Accueil, Explorer et Activité.

L’onglet Accueil vous fournit une source de nouveaux podcasts et un accès rapide aux programmes que vous suivez et auxquels vous vous abonnez. Si vous sélectionnez un podcast, il révèlera les sujets abordés dans ce podcast. Ensuite, vous pouvez obtenir plus d’informations sur des sujets connexes en accédant à l’onglet de recherche.

Dans l’onglet Explorer, vous pouvez rechercher de nouveaux podcasts à écouter. Cela vient segmenté en plusieurs onglets. L’onglet “Pour vous” présentera de nouveaux podcasts que Google pense que vous aimerez. Les autres onglets sont tout simplement les plus populaires des différents thèmes: comédie, actualités, culture, sport, art, affaires, science, cinéma et télévision, études, santé et forme physique, histoire, technologie, musique, enfants et famille et développement personnel.

L’onglet Activité est l’endroit où vous trouverez tout ce que vous avez fait avec Google Podcasts. Cela inclut les émissions que vous avez écoutées, les chapitres que vous avez mis en file d’attente pour écouter plus tard, ainsi que ceux que vous avez téléchargés et ceux auxquels vous vous êtes abonné.

À partir des liens suivants, vous pouvez télécharger Google Podcasts sur Android et iOS.

Alternatives aux podcasts Google sur Android et iOS

Certes, Google va être confronté à une période difficile pour convaincre les utilisateurs d’iPhone de passer d’Apple Podcasts à Google Podcasts, mais vous connaissez déjà Google, il n’a peur d’aucun défi. Dans le même temps, il existe de nombreuses alternatives pour les deux plates-formes mobiles. Certains d’entre eux sont: iVoox, Podcasts & radio Addict et Castbox.

D’un autre côté, si vous souhaitez profiter de manière créative du temps que vous passez à la maison en détention, vous préférerez peut-être enregistrer votre propre podcast. Laissez couler votre esprit et communiquez-le au monde!

