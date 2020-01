Points de contrôle signalés sur WhatsApp, pour le juge ce n’est pas un crime

Une pratique qui existe depuis un certain temps, mais qui est souvent considérée comme illégale, est celle de créer des groupes WhatsApp utiles pour signaler la présence de points de contrôle à tous les membres le long des rues. Grâce à un échange de messages de tous les participants, il a été possible d’échanger des informations sur la position des patrouilles de la police d’État, de la police locale et des carabiniers.

La principale raison de l’échange de blagues est de signaler les routes où il y a des points de contrôle. Le principal avantage est celui de “Evitez” les amendes ou, dans les cas les plus graves, le rite de la licence. En fait, l’activité principale du groupe était le soir, peut-être pour changer de direction avant un checkpoint pour éviter d’être saoul.

Groupes WhatsApp et alertes de point de contrôle, le tournant!

Pour clarifier cette situation, la juge d’instruction préliminaire Luisa Avanzino y a réfléchi. En fait, le juge d’instruction a déposé une enquête qui il a vu 49 enfants sous enquête dans la vallée de la Scrivia, juste à l’extérieur de Gênes. Au sein d’un groupe de plus de 100 personnes, les membres ont écrit des messages concernant les points de contrôle. Comme si cela ne suffisait pas, les insultes ont été directement dirigées contre les forces de police du groupe.

Le juge d’instruction a confirmé que le maintien d’un tel groupe en vie il ne peut absolument pas être qualifié de crime. Surtout, il n’y a pas de conditions préalables pour définir une panne de service public. En effet, selon les raisons avancées, le nombre limité de participants n’entraîne pas de modification substantielle du travail effectué par la police. En outre, le traitement des infractions dans le chat n’est pas considéré comme un lâche compte tenu du caractère limité et fermé du chat.