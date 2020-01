Pokémon 004 Charmander | iMore

Nom: Charmander (japonais: ヒ ト カ ゲ Hitokage)

Classification: Pokémon Lézard

Type: Feu

Génération: Région Gen Kanto

Rapport de genre: 87,5% d’hommes à 12,5% de femmes

La taille: 2 ‘

Poids: 18,7 lb

Évolution:

Formes alternatives:

Déguisé, une variante (Pokémon Go)

Comment attraper dans Sword / Shield:

Comment attraper en Go:

Entrée

Raids

Des œufs

Apparaît

Nids

La description: Un reptile orange qui marche sur ses pattes postérieures, Charmander est l’un des Pokémon Starter Gen I. Il a un ventre de couleur crème, de grands yeux bleus et un petit feu brûlant au bout de sa queue. C’est également la première étape du Pokémon le plus populaire, Charizard. La flamme de Charmander est une indication de sa santé et de son humeur, scintillante d’excitation ou s’assombrissant lorsqu’elle est malade. On dit même que si la flamme d’un Charmander s’éteint, le Pokémon mourra.

Notre service VPN préféré est plus abordable que jamais

Le Charmander sauvage se trouve généralement dans les régions chaudes et montagneuses, mais il est beaucoup plus fréquent en compagnie de dresseurs. Avec Bulbasaur et Squirtle, Charmander est l’un des trois Pokémon que le professeur Oak propose aux nouveaux entraîneurs de la région de Kanto (sauf si vous comptez le Pikachu d’Ash) et, dans Pokémon Go, c’est également l’un de vos premiers choix. En devenant le champion de l’épée et du bouclier Pokémon, Leon vous offrira également un Charmander.