Pokémon 005 Charmeleon | iMore

Nom: Charmeleon (japonais: リ ザ ー ド Lizardo)

Classification: Pokémon Flamme

Type: Feu

Génération: Région Gen Kanto

Rapport de genre: 87,5% d’hommes à 12,5% de femmes

La taille: 3 7 “

Poids: 41,9 lb

Évolution:

Évolue de Charmander au niveau 16.

Évolue dans Charizard au niveau 36.

Évolue de Charmander avec 25 bonbons dans Pokémon Go.

Évolue dans Charizard avec 100 bonbons dans Pokémon Go.

Formes alternatives: Non

Comment attraper dans Sword / Shield:

Comment attraper en Go:

La description: Plus grand et plus sombre que Charmander, Charmeleon a des écailles rouges et des yeux bleus rétrécis. Son museau est long et crochu à l’extrémité, et une corne dépasse de l’arrière de sa tête. La flamme qui brûle au bout de sa longue queue est beaucoup plus chaude que celle de Charmander et peut être utilisée pour chauffer la zone environnante à des températures insupportables.

Notre service VPN préféré est plus abordable que jamais

Les Charmeleon sont particulièrement agressifs, toujours à la recherche de nouveaux adversaires. Lorsqu’elle est excitée pour une bataille, sa flamme se transforme en un blanc bleuâtre brillant. Charmeleon sont rarement trouvés dans la nature, mais peuvent être trouvés dans les zones montagneuses. Que ce soit en progressant ou en utilisant des bonbons, Charmeleon évolue vers le Pokémon le plus populaire, Charizard.