Pokémon 006 Charizard | iMore

Nom: Charizard (japonais: リ ザ ー ド ン Lizardon)

Classification: Pokémon Flamme

Type:

Feu / Vol (Charizard & Mega Charizard Y)

Feu / Dragon (Mega Charizard X)

Génération: Région Gen Kanto

Rapport de genre: 87,5% d’hommes à 12,5% de femmes

La taille:

5 ‘7 “(Charizard, Mega Charizard X et Mega Charizard Y)

91 ’10 “+ (Gigantimax Charizard)

Poids:

199,5 lb (Charizard)

243,6 lb (Mega Charizard X)

221,6 lb (Mega Charizard Y)

??? lb (Gigantimax Charizard)

Évolution:

Évolue de Charmeleon au niveau 36.

Méga évolue avec Charizardite X ou Charizardite Y

Formes alternatives:

Mega Charizard X

Mega Charizard Y

Gigantimax Charizard

Comment attraper dans Sword / Shield:

Comment attraper en Go:

La description: Un Pokémon massif ressemblant à un dragon, ne laissez pas l’apparence de Charizard vous tromper. C’est un type Feu et Vol – pas un type Dragon. Charizard est la dernière évolution du Charmander, démarreur de première génération. Son corps est couvert d’écailles oranges à l’exception de son ventre de couleur crème et du bleu à l’intérieur de ses ailes. La flamme sur sa queue est maintenant pratiquement aussi grande que la Charmander dont elle est issue. Deux cornes dépassent de l’arrière de sa tête et il est extrêmement agressif. Son souffle est si chaud qu’il peut faire fondre des rochers, et ils sont connus pour provoquer accidentellement des incendies de forêt.

Charizard a deux formes différentes de Mega Evolution: Mega Charizard X et Mega Charizard Y. Mega Charizard Y est plus longue et plus ajustée, faisant germer une troisième corne, des pointes et de petites ailes sur ses avant-bras. Mega Charizard Y troque son type Vol contre le type Dragon, tant de gens pensaient que Charizard méritait. Ses écailles virent au noir et au bleu vif. Ses flammes sont également bleues et il a aussi des pointes. Charizard a une autre forme: Gigantimax Charizard. Pendant que Gigantimaxed, Charizard domine tout le monde et tout, se tenant à plus de 90 pieds de haut! Il porte une cape faite de flammes et plus de flammes reposent sur ses cornes. Des marques en forme de diamant décorent son ventre et ses jambes.