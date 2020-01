Pokémon 008 Wartortle | iMore

Nom: Wartortle (japonais: カ メ ー ル Kameil)

Classification: Pokémon Tortue

Type: Eau

Génération: Région Gen Kanto

Rapport de genre: 87,5% d’hommes à 12,5% de femmes

La taille: 3 ‘3 “

Poids: 49,6 lb

Évolution:

Évolue de Squirtle au niveau 16.

Évolue vers Blastoise au niveau 36.

Évolue de Squirtle avec 25 bonbons dans Pokémon Go.

Évolue dans Blastoise avec 100 bonbons dans Pokémon Go.

Formes alternatives:

Déguisé, une variante (Pokémon Go)

Comment attraper dans Sword / Shield:

Comment attraper en Go:

La description: Une tortue bipède bleu pâle, Wartortle est la première évolution du Kanto Water Starter, Squirtle. Wartortle a des oreilles en forme de plume bleu très clair et une queue épaisse et ondulée de la même couleur. Leurs coquilles sont plus légères que Squirtle et Blastoise et sont souvent marquées et couvertes d’algues avec l’âge de Wartortle.

Wartortle ne peut pas tirer sa queue entièrement à l’intérieur de sa coquille et ne peut pas se déplacer sur terre aussi facilement que Squirtles. Cependant, dans l’eau, ses oreilles et sa queue lui permettent de maintenir l’équilibre et le cap tout en nageant à grande vitesse. Il est également capable de stocker de l’air à l’intérieur pour permettre une plongée prolongée. La queue de verrue est considérée comme un symbole de longévité et ce Pokémon est donc très populaire parmi les personnes âgées. Bien qu’il existe occasionnellement des colonies de Wartortle sur des îles sans population, elles sont rares à l’état sauvage. La plupart se trouvent en compagnie de formateurs.