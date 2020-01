Pokémon 009 Blastoise | iMore

Nom: Blastoise (japonais: カ メ ッ ク ス Kamex)

Classification: Pokémon Coquillages

Type: Eau

Génération: Région Gen

Rapport de genre: 87,5% d’hommes à 12,5% de femmes

La taille:

5 ‘3 “(Blastoise et Mega Blastoise

??? (Gigantamax)

Poids:

185,5 lb (blastoise)

222,9 lb (méga blastoise)

??? lb (Gigantamax)

Évolution:

Évolue de Wartortle au niveau 36.

Évolue de Wartortle avec 100 bonbons dans Pokémon Go.

Mega évolue en Mega Blastoise avec Blastoisinite.

Formes alternatives:

Déguisé, un vairant (Pokémon Go)

Gigantamax

Comment attraper dans Sword / Shield:

Comment attraper en Go:

La description: Une grande tortue bleue avec des canons massifs venant du haut de sa coquille, Blastoise est l’évolution finale du Kanto Water Starter, Squirtle. Ses canons peuvent être retirés entièrement dans sa coquille, mais le reste de son corps ne peut pas. Blastoise est capable de tirer de l’eau de ses canons avec suffisamment de force pour percer le béton ou même l’acier. Rarement trouvé à l’état sauvage, Blastoise préfère les étangs d’eau douce et les lacs, et a tendance à diriger des groupes de Squirtle et Wartortle.

Capable de Mega Evolution, Mega Blastoise a deux petits obus sur ses bras où de plus petits canons sont montés. Les canons sur son dos, cependant, sont remplacés par un canon beaucoup plus gros et unique. Ce canon plus gros est capable de tirer plus de six milles. Il a également des crêtes sur ses yeux rouge foncé.

Blastoise est également capable de Gigantamaxing. Bien que l’on en sache peu sur la forme Gigantamax de Blastoise, il semble avoir de nombreux canons tout autour de sa coquille. Ce nouveau formulaire Gigantamax sera disponible avec le DLC Isle of Armor à partir de juin 2020.