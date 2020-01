Pokémon 026 Raichu | iMore

Nom: Raichu (japonais: ラ イ チ ュ ウ Raichu)

Classification: Pokémon souris

Type:

Électrique (Raichu)

Électrique / Psychique (Alolan Raichu)

Génération:

Région Gen Kanto (Raichu)

Région Alola Gen VI (Alolan Raichu)

Rapport de genre:

La taille:

2 ‘7 “(Raichu)

2 ‘4 “(Alolan Raichu)

Poids:

66,1 lb (Raichu)

46,3 lb (Alolan Raichu)

Évolution:

Évolue de Pikachu avec une pierre de tonnerre.

Évolue de Pikachu vers Alolan Raichu avec une pierre de tonnerre à Alola.

Évolue de Pikachu avec 50 bonbons dans Pokémon Go.

Formes alternatives:

Alolan Raichu

Déguisé, dix variantes (Pokémon Go)

Comment attraper dans Sword / Shield:

Casquette de géant

Motostoke Riverbank

Max Raid Battle

Maison Pokémon (forme Alolan)

Comment attraper en Go:

Évoluer de Pikachu

Raids (Alolan uniquement)

La description: Un grand rongeur orange, Raichu est l’évolution finale de Pikachu et Pichu. Ils ont de grandes oreilles brun foncé, ainsi que des pattes brun foncé. Leurs queues sont également brun foncé pour la majeure partie de la longueur, se terminant par un éclair jaune. Ils ont également des rayures marron foncé sur le dos. Les queues Raichus femelles ont une forme légèrement différente, avec l’éclair étant émoussé à la pointe. Raichu a également des poches électriques jaunes sur les joues. leur ventre est de couleur crème, tout comme la plante des pieds.

Capable de stocker plus de 100 000 volts d’électricité, Raichu utilise le boulon de foudre au bout de sa queue pour collecter l’électricité de l’atmosphère et pour la mise à la terre. Leurs oreilles se redressent lorsqu’elles sont complètement chargées et elles deviennent plus agressives. Souvent, ils déchargent leur électricité dans le sol pour éviter cela, laissant de grandes plaques brûlées, en particulier autour de leurs nids. Parce qu’ils ne peuvent évoluer que par la proximité de Thunder Stones, les Raichu sont rares à l’état sauvage.

Raichu a également une variante régionale à Alola où leurs traits pointus sont arrondis et leur fourrure est de couleur plus pâle. Cette version de Raichu acquiert un type psychique secondaire. Leur énergie psychique se centre dans leur queue, qu’ils utilisent comme une planche de surf pour planer dans les airs. Leurs poches de joue stockent toujours de l’électricité, mais elles dégagent également un doux arôme lorsqu’elles sont frottées. Les habitants d’Alolan croient que le régime de ce Raichu de crêpes sucrées et moelleuses a conduit à la variante régionale qu’ils appellent “hodad”.