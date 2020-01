Pokémon 066 Machop | iMore

Nom: Machop (japonais: ワ ン リ キ ー Wanriky)

Classification: Pokémon superpuissance

Type: Combat

Génération: Région Gen

Rapport de genre: 75% hommes à 25% femmes

La taille: 2 ‘7 “

Poids: 43 lb

Évolution:

Évolue vers Machoke au niveau 28.

Évolue en Machoke avec 25 bonbons dans Pokémon Go,

Formes alternatives: Aucun

Comment attraper dans Sword / Shield:

Oeil d’Axew

Siège du géant

Hammerlocke Hills

South Lake Miloch

Stony Wilderness

Bol poussiéreux

North Lake Miloch

Champs roulants

Max Raid Battles

Comment attraper en Go:

La description: Pokémon musclé et humanoïde, Machop est incroyablement solide pour sa petite taille. Il a la peau bleu grisâtre, les yeux rouge vif, une queue tronquée et trois crêtes osseuses au sommet de sa tête. Ses muscles ne se contractent ni ne se fatiguent et lui permettent de soulever plusieurs fois son propre poids corporel. Machop se concentre entièrement sur la formation de ses muscles et s’entraîne quotidiennement en soulevant Graveler. Ils peuvent être trouvés dans les montagnes où ils pratiquent les arts martiaux pour améliorer leurs capacités de combat. ils sont également connus pour défier Makuhita à mesure qu’ils progressent.