Pokémon 067 Machoke | iMore

Nom: Machoke (japonais: ゴ ー リ キ ー Goriky)

Classification: Pokémon superpuissance

Type: Combat

Génération: Région Gen Kanto

Rapport de genre: 75% hommes à 25% femmes

La taille: 4 ’11 “

Poids: 155,4 lb

Évolution:

Formes alternatives: Aucun

Comment attraper dans Sword / Shield:

Miroir du géant

Bol poussiéreux

North Lake Miloch

Champs roulants

South Lake Miloch

Stony Wilderness

Max Raid Battles

Comment attraper en Go:

La description: Tout comme Machop, Machoke est un Pokémon humanoïde à peau grise avec des muscles aussi durs que l’acier. Ses yeux sont toujours rouge vif et il a toujours les crêtes osseuses qu’il avait à son stade précédent, mais il a également des rayures rouge foncé descendant le long de ses bras et des marques noires qui ressemblent à des culottes de catch. Machoke possède également une ceinture de champion or et noir qui régule son incroyable force. Face à un adversaire exceptionnellement fort, Machoke enlèvera la ceinture et la lâchera complètement.

Machoke peut soulever des objets extrêmement lourds d’un seul doigt; cependant, ils sont très modestes. Ils aideront aussi bien les humains que les Pokémon avec le travail manuel. Bien que souvent trouvée chez l’homme, Machoke se trouve à l’état sauvage dans les régions montagneuses.