Pokémon 068 Machamp | iMore

Nom: Machamp (japonais: カ イ リ キ ー Kairiky)

Classification: Pokémon superpuissance

Type: Combat

Génération: Région Gen Kanto

Rapport de genre: 75% hommes à 25% femmes

La taille:

5 ‘3 “(Machamp)

82 ‘+ (Gigantamax Machamp)

Poids:

286,6 lb (Machamp)

??? lb (Gigantamax Machamp)

Évolution:

Formes alternatives:

Comment attraper dans Sword / Shield:

Forte ponte dans la zone sauvage

Bol poussiéreux

North Lake Miloch

Champs roulants

South Lake Miloch

Stony Wilderness

Max Raid Battles

Gigantamax Raid Battles

Comment attraper en Go:

La description: Machamp est de forme humanoïde, mais il a un ensemble supplémentaire de bras musclés sortant de ses omoplates. Son corps est presque entièrement gris bleuâtre, à l’exception des lèvres jaune pâle, trois crêtes brunes au sommet de sa tête et des marques noires qui ressemblent à des culottes de lutteur. Il porte également une ceinture de champion d’or. Le corps de Machamp est recouvert de certains des muscles les plus puissants connus du monde Pokémon, ce qui lui donne une force incroyable. Il peut frapper plus vite qu’il ne le pense – jusqu’à cinq cents coups par seconde – mais il manque de dextérité pour un travail délicat. Parce que Machamp ne peut évoluer que par le commerce, ils ne sont presque jamais trouvés à l’état sauvage. Il y en a quelques-uns qui peuvent être trouvés en haut des montagnes, mais la plupart se trouvent dans les villes humaines où ils aident souvent à soulever des charges lourdes.

Capable de Gigantamaxing, Gigantamax Machamp atteint des hauteurs massives et une force inimaginable. Sa peau s’assombrit et ses mains prennent des marques oranges et jaunes. Le slip qu’il avait en tant que Machamp s’étend maintenant jusqu’à ses chevilles et la crête centrale au sommet de sa tête est plus longue. Sa ceinture s’est à nouveau élargie, ceinturant une taille ajustée. Les coups de poing de Gigantamax Machamp ont été comparés à des explosions de bombes, mais il y a aussi une légende à Galar sur qui a sauvé un navire des eaux troubles.