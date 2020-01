Pokémon 080 Slowbro | iMore

Nom: Slowbro (japonais: ヤ ド ラ ン Yadoran)

Classification: Pokémon Bernard-l’ermite

Type: Eau / Psychique

Génération: Région Gen Kanto

Rapport de genre: 50% hommes à 50% femmes

La taille:

5 ‘3 “(Kanto)

6 ‘7 “(Mega Slowbro)

??? (Galar)

Poids:

173,1 lb (Kanto)

264,6 lb (méga-lent)

??? (Galar)

Évolution:

Évolue de Slowpoke au niveau 37.

Évolue de Slowpoke avec 50 bonbons dans Pokémon Go.

La variante régionale évolue de Galarain Slowpoke avec un objet inconnu trouvé sur l’île d’Armure dans Pokémon Sword and Shield.

Formes alternatives:

Mega Slowbro

Galarian Slowbro

Comment attraper dans Sword / Shield:

La variante régionale pourra évoluer à partir de Galarian Slowpoke avec un objet inconnu trouvé sur l’île d’Armure dans Pokémon Sword and Shield.

Comment attraper en Go:

La description: Après avoir été mordu par un Shellder, Slowpoke est devenu Slowbro. Il est encore très lent, mais ne ressent plus aucune douleur due au poison de Shellder. Il se tient sur ses pattes postérieures et le Shellder sur sa queue a également changé, développant une coquille en spirale à pointes. En raison de la présence du Shellder, Slowbro ne peut plus utiliser sa queue pour pêcher et doit plonger dans l’eau pour chasser sa nourriture. Il partage les restes avec Shellder dans une relation symbiotique. Il est capable d’attaques psychiques extrêmement puissantes, mais Slowbro préfère vivre en paix près des lacs, des étangs ou des bords de mer. Bien que certaines de ses entrées Pokédex suggèrent que Slowbro peut se dégager si le Shellder sur sa queue tombe, cela n’a jamais été observé dans les jeux ou les spectacles.

Slowbro est capable de Mega Evolution, au cours de laquelle le Shellder grandit et engloutit la plupart de son corps. Le Shellder offre une défense imprenable, tandis que peu de changements sur le Slowpoke à l’intérieur. Dans Pokémon Go, Slowbro est bon pour défendre les gymnases, mais pas grand-chose d’autre.

Slowbro a une variante régionale dans la région de Galar mais on ne sait pas grand-chose à ce sujet. Il évolue à l’aide d’un objet inconnu trouvé sur l’île d’Armure et n’a pas de coquille sur sa queue.