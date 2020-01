Pokémon 136 Flareon | iMore

Nom: Flareon (japonais: ブ ー ス タ ー Booster)

Classification: Pokémon Flamme

Type: Feu

Génération: Région Gen Kanto

Rapport de genre: 87,5% d’hommes à 12,5% de femmes

La taille: 2 ’11 “

Poids: 55,1 lb

Évolution:

Évolue d’Eevee avec Fire Stone.

Évolue d’Eevee avec 25 bonbons dans Pokémon Go.

Évolue d’Eevee avec 25 bonbons et le surnom Pyro dans Pokémon Go.

Formes alternatives:

Déguisé, une variante (Pokémon Go)

Comment attraper dans Sword / Shield:

Lac d’Outrage (Overworld)

Casquette de géant (Max Raid Battles)

Evolve from Eevee

Comment attraper en Go:

La description: Après une exposition à une pierre de feu, Flareon est l’une des nombreuses évolutions (ou évolutions si vous voulez) d’Eevee. Flareon ressemble beaucoup à Eevee mais plus grand avec du rouge vif, avec un collier, une queue et des cheveux moelleux et jaunes. Sa forme de base et ses longues oreilles pointues sont assez similaires à son stade précédent. Les plus grandes différences entre Flareon et Eevee, cependant, sont internes. Ayant un sac de flamme interne qui chauffe et stocke l’air inhalé, la température corporelle centrale de Flareon est extrêmement élevée. Il régule cette température en gonflant son col.

Capable de produire des flammes à plus de 3 000 degrés, Flareon est parfaitement à l’aise dans les zones volcaniques; cependant, ils sont rarement trouvés dans la nature. La plupart des Flareons se trouvent dans des zones fortement peuplées avec leurs entraîneurs. Dans Pokémon Go, la prévalence d’Eevee a fait de Flareon le premier choix pour les Pokémon de type Feu dès le premier jour. Bien que de nombreux Pokémon de type Feu plus puissants soient apparus, Flareon est toujours l’un des plus faciles à acquérir et reste donc un choix populaire pour les attaquants de type Flamme.