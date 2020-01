Pokémon 147 Dratini | iMore

Nom: Dratini (japonais: ミ ニ リ ュ ウ Miniryu)

Classification: Pokémon Dragon

Type: Dragon

Génération: Région Gen Kanto

Rapport de genre: 50% hommes à 50% femmes

La taille: 5 ’11 “

Poids: 7,3 lb

Évolution:

Évolue dans Dragonair au niveau 30.

Évolue dans Dragonair avec 25 bonbons dans Pokémon Go.

Formes alternatives:

Comment attraper dans Sword / Shield: Pas encore disponible

Comment attraper en Go:

Fraye, surtout près de l’eau

Des œufs

Recherche spéciale

La description: En forme d’anguille, Dratini est un long Pokémon Dragon bleu et blanc. Il a des nageoires blanches à trois dents de chaque côté de sa tête et une bosse blanche au centre de son front. Son museau et son ventre sont également blancs et il a de très grands yeux violets. À mesure que son énergie vitale s’accumule, Dratini continue de croître, atteignant des longueurs de plus de six pieds avant d’évoluer. Ils sont incroyablement rares, à tel point qu’ils étaient autrefois considérés comme un mythe; cependant, ces dernières années, une colonie sous-marine de Dratini a été découverte. Bien que Dratini fasse surface occasionnellement, ils ont tendance à passer la majeure partie de leur vie au fond de la masse d’eau qu’ils habitent.

Dans Pokémon Go, ils sont beaucoup plus communs, apparaissant souvent près de l’eau, ainsi que faisant partie de leur propre ligne de recherche spéciale. Ils sont si communs que Team GO Rocket a capturé et corrompu un bon nombre d’entre eux. Le Shadow Dratini résultant peut être purifié ou même évolué pour devenir Shadow Dragonair ou Shadow Dragonite.