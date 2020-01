Pokémon 148 Dragonair | iMore

Nom: Dragonair (japonais: ハ ク リ ュ ー Hakuryu)

Classification: Pokémon Dragon

Type: Dragon

Génération: Région Gen Kanto

Rapport de genre: 50% hommes à 50% femmes

La taille: 13 ‘1 “

Poids: 36,4 lb

Évolution:

Évolue de Dratini au niveau 30.

Évolue de Dratini avec 25 bonbons dans Pokémon Go.

Évolue en Dragonite au niveau 55.

Évolue en Dragonite avec 100 bonbons dans Pokémon Go.

Formes alternatives:

Comment attraper dans Sword / Shield: Pas encore disponible

Comment attraper en Go:

La description: Plus de deux fois la longueur de Dratini, Dragonair est de couleur très similaire à sa forme précédente. Les nageoires de Dratini ont été remplacées par de minuscules ailes, son museau est maintenant bleu et il est orné de trois boules de cristal bleues, une au cou et deux à l’extrémité de sa queue. La bosse blanche qu’il avait autrefois est maintenant une corne au centre de son front. Capable de dégager une aura mystique, Dragonair peut facilement voler. Les énormes quantités d’énergie qu’il contient peuvent être des feux sur des adversaires à travers les boules de cristal au niveau de son cou et de sa queue, et peuvent être utilisées pour changer le temps. Encore plus rare que Dratini, Dragonair vit dans les mers et les lacs profonds.