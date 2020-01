Pokémon 149 Dragonite | iMore

Nom: Dragonite (japonais: カ イ リ ュ ー Kairyu)

Classification: Pokémon Dragon

Type: Dragon / Vol

Génération: Région Gen Kanto

Rapport de genre: 50% hommes à 50% femmes

La taille: 7 ‘3 “

Poids: 463 lb

Évolution:

Évolue depuis Dragonair au niveau 55.

Évolue de Dragonair avec 100 bonbons dans Pokémon Go.

Formes alternatives:

Comment attraper dans Sword / Shield: Pas encore disponible

Comment attraper en Go:

La description: Dragon bipède massif, Dragonite n’a aucune ressemblance avec Dratini ou Dragonair. Le premier Pokémon légendaire pseudo, Dragonite reste un favori des fans parmi les dresseurs. Il a des bras et des jambes épais et de petites ailes écaillées avec des intérieurs sarcelles. Son ventre est de couleur crème, tandis que le reste de son corps est orange. Il a des yeux vert grisâtre, une paire d’antennes et une petite corne orange au sommet de sa tête. Alors que ses étapes précédentes étaient minces et élégantes même, Dragonite est assez volumineux.

Cependant, bien qu’il semble être assez lent et incapable de voler avec de si petites ailes, Dragonite peut voler plus vite que la vitesse du son. Il vole à 1556 mph et peut faire le tour de la planète en seulement 16 heures. Incroyablement rare dans la nature, lorsque des humains rencontrent ce Pokémon, il est connu pour être très gentil. La dragonite conduira les navires perdus vers le rivage et sauvera les gens de la noyade. Mais son cœur et son intelligence ne signifient pas que ce dragon est un jeu d’enfant. En fait, Dragonite peut entrer dans une rage aveugle s’ils croient que leur environnement est menacé.