Pokémon 172 Pichu | iMore

Nom: Pichu (japonais: ピ チ ュ ー Pichu)

Classification: Pokémon minuscule souris

Type: Électrique

Génération: Région Gen II Johto

Rapport de genre: 50% hommes à 50% femmes

La taille: 1′

Poids: 4,4 lb

Évolution:

Évolue dans Pikachu lorsqu’il est élevé avec une haute amitié.

Évolue vers Pikachu avec 25 bonbons dans Pokémon Go.

Formes alternatives:

Pichu à oreilles hérissées

Déguisé, six variantes (Pokémon Go)

Comment attraper dans Sword / Shield:

Des œufs

Casquette de géant

Hammerlocke Hills

Motostoke Riverbank

Max Raid Battles

Comment attraper en Go:

La description: Une petite souris jaune pâle, Pichu est la première étape de Pikachu qui a été introduite dans Gen II comme l’un des “bébés Pokémon”. En tant que bébé Pokémon, Pichu ne peut normalement être obtenu qu’en élevant Pikachu ou Raichu et en faisant éclore l’œuf suivant. Le pichu a des marques noires le long du bout de ses grandes oreilles, autour de son collier et sur sa queue. Ils ont également des poches de joue roses où ils stockent de petites quantités d’électricité.

Les Pichu sont connus pour être espiègles et ludiques, et vivent en colonies avec de nombreux autres Pichu. Ils ne sont pas particulièrement qualifiés pour stocker ou décharger leur électricité et se déchargent souvent accidentellement lorsqu’ils sont effrayés ou amusés. Lorsqu’un Pichu décharge son électricité, il se choque également. Dans la nature, le Pichu se trouve le plus souvent dans les forêts.