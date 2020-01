Pokémon 199 Ralentissement | iMore

Nom: Ralentissement (japonais: ヤ ド キ ン グ Yadoking)

Classification: Pokémon royal

Type: Eau / Psychique

Génération: Région Gen

Rapport de genre: 50% hommes à 50% femmes

La taille: 6 ‘7 “

Poids: 175,3 lb

Évolution:

Évolue de Slowpoke lorsqu’il est échangé tout en tenant un King’s Rock.

Évolue de Slowpoke avec 50 bonbons et un rocher du roi dans Pokémon Go.

La variante régionale évolue de Galarain Slowpoke avec un objet inconnu trouvé dans la toundra de la Couronne dans Pokémon Sword and Shield.

Formes alternatives:

Comment attraper dans Sword / Shield:

La variante régionale pourra évoluer à partir de Galarian Slowpoke avec un objet inconnu trouvé dans la toundra de la Couronne dans Pokémon Sword and Shield.

Comment attraper en Go:

La description: Tout comme Slowbro est un Slowpoke avec un Shellder verrouillé sur sa queue, Slowking est Slowpoke avec un Shellder verrouillé sur sa tête. Il se tient également sur deux pattes, mais a un volant rouge et blanc autour de son cou et une gemme rouge au centre du Shellder au sommet de sa tête. Au lieu de venin s’infiltrant dans sa queue, le venin du Shellder s’infiltre dans la tête de Slowking. Cela améliore considérablement l’intellect et les pouvoirs psychiques de Slowking. Cet intellect amélioré en fait l’un des très rares Pokémon capables de parler humain. Avec Slowbro, il est également l’un des seuls Pokémon censés être en mesure de se déléguer. Bien que la dévolution ne soit pas possible dans les jeux ou n’ait jamais été vue dans la série, les entrées de Pokédex suggèrent que si le Shellder tombait de la tête de Slowking, il reviendrait à un Slowpoke et oublierait tout ce qu’il avait appris.

Le ralentissement a une variante régionale dans la région de Galar, mais on ne sait pas grand-chose à ce sujet. Il évolue à l’aide d’un objet inconnu trouvé dans la couronne Rundra.