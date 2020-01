Pokémon 248 Tyranitar | iMore

Nom: Tyranitar (japonais: バ ン ギ ラ ス Bangiras)

Classification: Pokémon Armure

Type: Rock / Dark

Génération: Région Gen II Johto

Rapport de genre: 50% hommes à 50% femmes

La taille:

6 ‘7 “(Tyranitar)

8 ‘2 “(Mega Tyranitar

Poids:

445,3 lb (Tyranitar)

562,2 lb (méga tyranitar)

Évolution:

Évolue de Pupitar au niveau 55.

Évolue de Pupitar avec 100 bonbons dans Pokémon Go.

Mega évolue en Mega Tyranitar avec Tyranitarite.

Formes alternatives:

Comment attraper dans Sword / Shield:

Commerce d’épée uniquement

Max Raid Battle

Champ de pont

Bol poussiéreux

Miroir du géant

Siège du géant

Champs roulants

Stony Wilderness

West Lake Axewell

Comment attraper en Go:

La description: Grand Pokémon vert en forme de dinosaure, Tyranitar est féroce et intimidant. Il a des pointes qui descendent à l’arrière de sa tête, de son cou et de ses épaules, ainsi que autour du bout de sa queue. Comme sa première étape, Larvitar, Tyranitar a plusieurs trous sombres dans sa peau: quatre sur ses jambes et quatre sur sa poitrine. Tyranitar a également des marques de diamant gris-violet sur le ventre et le dos. Sa peau épaisse et rocailleuse le protège des blessures dans les batailles qu’il recherche constamment. Insolents et incroyablement forts, les Tyranitar sont connus pour altérer des paysages entiers avec leurs tremblements de terre. Cela ne fait qu’empirer dans la région de Galar où la rivalité de Tyranitar avec Duraludon mène à de nombreuses batailles dans les montagnes.

Capable de Mega Evolution, Mega Tyranitar est encore plus destructeur que Tyranitar. Il a plus de pointes et beaucoup de ses pointes existantes sont beaucoup plus longues. Son estomac et ses yeux sont devenus rouges avec une énergie qui émane de l’intérieur de sa peau blindée. Son désir de détruire peut conduire à une rage aveugle dans laquelle Mega Tyranitar n’entend souvent plus les ordres de son entraîneur. Ce qu’un entraîneur perd en contrôle, cependant, est compensé par la puissance pure.