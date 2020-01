Pokémon 381 Latios | iMore

Nom: Latios (japonais: ラ テ ィ オ ス Latios)

Classification: Pokémon Eon

Type: Dragon / Vol

Génération: Région Hoenn Gen III

Rapport de genre: 100% masculin

La taille:

6 ‘7 “(Latios)

7 ‘7 “(Mega Latios)

Poids:

132,3 (Latios)

154,3 lb (méga latios)

Évolution:

Méga évolue avec latiosite

Formes alternatives:

Comment attraper dans Sword / Shield: Pas encore disponible

Comment attraper en Go:

Raids

Récompense révolutionnaire en recherche

La description: Pokémon qui ressemble plus à un avion qu’à un animal, Latios fait partie de l’Eon Duo. Contrairement à la plupart des Pokémon légendaires, Latios a également un sexe, tous les Latios étant des hommes. Il a un long cou, des ailes comme des membres et pas de jambes. Une grande partie de la moitié avant de son corps est blanche, à l’exception des marques bleues sur son visage, tandis que la moitié arrière de son corps est principalement bleue, à l’exception d’un triangle rose sur le ventre. Capable de Mega Evolution, Mega Latios a du violet là où il était autrefois bleu et une paire d’ailes violettes massives remplacent ses ailes arrière. Il gagne également des cornes sur les côtés de sa tête, et il a des marques triangulaires sur ses ailes.

Notre service VPN préféré est plus abordable que jamais

La rumeur dit que Latios est capable de changer de forme et cherche les humains avec un cœur compatissant. Il est capable de comprendre la parole humaine et de communiquer avec les humains par télépathie. Il a également une capacité unique appelée “partage de la vue” qui lui permet de montrer à sa jumelle, Latias, ce qu’il voit, et lui permet de projeter cette vue sur les autres. Latios préfère vivre au bord de l’eau et il peut voler plus vite que n’importe quel jet fabriqué par l’homme.