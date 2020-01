Pokémon 808 Meltan | iMore

Nom: Meltan (japonais: メ ル タ ン Meltan)

Classification: Pokémon Hex Nut

Type: Acier

Génération: Région VII d’Alola

Rapport de genre: Sans sexe

La taille: 8 “

Poids: 17,6 lb

Évolution:

Évolue en Melmetal avec 400 bonbons dans Pokémon Go.

Ne peut pas évoluer dans les jeux principaux.

Formes alternatives: Aucun

Comment attraper dans Sword / Shield:

Comment attraper en Go:

Boite mystère

Terminer la recherche spéciale: Allons-y, Meltan!

La description: Petite goutte de métal liquide argenté, Meltan est un Pokémon Mythique particulièrement spécial. Contrairement à la plupart des Pokémon introduits dans les jeux de base, Meltan a été introduit via Pokémon Go avant d’apparaître dans les jeux de base. En plus d’un corps en métal liquide, Meltan a une tête en forme d’écrou hexagonal doré. Au centre de sa tête, une petite sphère noire qui fait flotter son œil. L’écrou hexagonal qui est sa tête peut être complètement détaché et peut également tourner rapidement lorsque Meltan appelle d’autres Meltan. Il a également un petit câble rouge pour une queue.

Contrairement à la plupart des Pokémon mythiques et légendaires qui vivent principalement des vies solitaires, Meltan vit, voyage et travaille en meute. Ces packs recherchent des objets métalliques qu’ils peuvent corroder et absorber dans leur corps. On dit que le Meltan est formé à partir des abris de métal Melmetal et que les plus forts d’un pack absorberont éventuellement tous les autres Meltan pour évoluer en un nouveau Melmetal. Bien que Meltan ait tendance à être trouvé dans des meutes sauvages, il peut être apprivoisé en leur fournissant un approvisionnement régulier en métal.