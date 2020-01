Pokémon 809 Melmetal | iMore

Nom: Melmetal (japonais: メ ル メ タ ル Melmetal)

Classification: Pokémon Hex Nut

Type: Acier

Génération: Région VII d’Alola

Rapport de genre: Sans sexe

La taille:

8 ‘2 “(Melmetal)

82 ‘+ (Giganitmax)

Poids:

1763,7 lb (Melmetal)

??? lb (Gigantimax)

Évolution:

Évolue de Meltan avec 400 bonbons dans Pokémon Go.

Ne peut pas évoluer dans les jeux principaux.

Formes alternatives:

Comment attraper dans Sword / Shield:

Comment attraper en Go:

La description: Beaucoup plus grande que sa forme précédente Meltan, la plupart du corps de Melmetal est toujours composé d’un métal liquide argenté.Il a plusieurs structures en forme d’écrou hexagonal sur son corps, dont la plupart sont grises. Ces écrous hexagonaux encerclent les épaules, les coudes, les mains et les pieds de Melmetal. L’écrou hexagonal doré qui lui sert de tête n’est pas fermement installé dans un autre écrou hexagonal doré qui s’enroule autour de son cou. Il conserve le petit fil rouge comme la queue que sa forme précédente avait, ainsi que la sphère noire qui lui sert d’œil.

Melmetal est, comme Meltan, un Pokémon mythique. On croyait qu’il était éteint depuis 3000 ans. On croyait qu’il était adoré par les humains dans le passé et récompensé leur culte avec des outils uniques et des créations métalliques. Bien qu’il soit toujours en métal liquide, il peut durcir son corps au point d’avoir le coup de poing le plus puissant de tous les Pokémon.

Melmetal a également une forme Gigantimax qui n’est pas encore disponible dans les jeux principaux. Plus d’écrous hexagonaux gris se déplacent vers ses mains et ses pieds, formant des doigts et des orteils. Son corps entier s’allonge, laissant un trou en forme d’écrou hexagonal dans son estomac et du métal liquide débordant sur ses écrous hexagonaux dorés. Sa queue s’allonge également, se connectant à son dos. Alors que Giganitmaxed, Melmetal peut tirer des faisceaux électriques massifs de son estomac, vaporisant tout adversaire. On ne sait pas comment cette forme Giganitmax sera introduite dans Sword and Shield pour le moment.