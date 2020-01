Pokémon 811 Thwackey | iMore

Nom: Thwackey (japonais: バ チ ン キ ー Bachinkī)

Classification: Battre Pokémon

Type: Herbe

Génération: Région Galar Gen VIII

Rapport de genre: 87,5% d’hommes à 12,5% de femmes

La taille: 2 ‘4 “

Poids: 40,9 lb

Évolution:

Évolue de Grookey au niveau 16.

Évolue dans Rillaboom au niveau 35.

Formes alternatives: Aucun

Comment attraper dans Sword / Shield:

Comment attraper en Go: Pas encore disponible

La description: Singe vert aux bras, oreilles et queue bruns, Thwackey est la première évolution du Pokémon starter Grass dans la région de Galar, Grookey. Thwackey a un masque facial vert clair et un museau et des mains orange. Quelques feuilles vert foncé poussent du haut de sa tête, mais elles sont généralement maintenues par une paire de bâtons. Thwackey retire les bâtons pour tambouriner sur les objets et les feuilles surgissent dans un éventail de “cheveux”.

Thwackey tambour pour plus que leurs attaques et leurs soins comme Grookey. Leur batterie est une coutume sociale qui leur vaut le respect de leurs pairs. Même lorsque Thwackey ne tambourine pas, ils peuvent toujours sentir le rythme parcourir leur corps. Ils sont souvent tellement pris dans le rythme qu’ils ne remarquent même pas quand ils ont mis KO leurs adversaires.