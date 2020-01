Pokémon 817 Drizzile | iMore

Nom: Drizzile (japonais: ジ メ レ オ ン Jimereon)

Classification: Pokémon Lézard d’eau

Type: Eau

Génération: Région Galar Gen VIII

Rapport de genre: 87,5% d’hommes à 12,5% de femmes

La taille: 2 ‘4 “

Poids: 25,4 lb

Évolution:

Formes alternatives: Aucun

Comment attraper dans Sword / Shield:

Comment attraper en Go: Pas encore disponible

La description: Lézard bleu avec des marques bleu foncé et un ventre blanc, Drizzile se tient exclusivement sur ses pattes arrière, contrairement à Sobble qui alternait. Drizzile a les pieds et les mains verts, chacun avec deux chiffres, et une longue queue en spirale. Il a également trois extensions ressemblant à des cheveux au sommet de sa tête, deux en bleu foncé et le troisième violet. Ses yeux sont toujours à moitié fermés, montrant des paupières vertes. Drizzile a des pores spéciaux qu’il peut utiliser pour créer des ballons d’eau pour attaquer les adversaires. Bien que Drizzile soit extrêmement intelligent, ils ont également tendance à être assez paresseux et éviteront de se battre si possible. Drizzile a placé des pièges autour de leur territoire pour empêcher les intrus de ne pas les combattre.