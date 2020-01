Pokémon épée et bouclier se vendent incroyablement bien, Nintendo rapporte de solides données financières

Nintendo a détaillé ses performances financières pour la période de neuf mois terminée en décembre 2019 et, dans ce cadre, a révélé que Pokemon Sword & Shield avait vendu plus de 16 millions d’unités. Cette performance incroyablement forte a propulsé les deux jeux dans la liste des cinq titres Nintendo Switch les plus vendus, où ils se trouvent derrière The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey, Super Smash Bros.Ultimate et Mario Kart 8 De luxe.

La société a également révélé que Luigi’s Mansion 3 et Super Mario Maker 2 ont tous deux vendu plus de cinq millions d’unités. La période de neuf mois détaillée dans le rapport couvre également le lancement de la Nintendo Switch Lite et, par conséquent, “la Nintendo Switch a bien performé sans perdre son élan, entraînant une croissance significative des ventes pour toute la famille Nintendo Switch qui a dépassé la même période en le dernier exercice. ” À l’heure actuelle, les ventes totales de Nintendo Switch – combinant à la fois le modèle Switch standard et le Lite – ont atteint 52,48 unités.

Dans l’ensemble, le rapport financier montre que Nintendo a connu une période de neuf mois très saine, avec une augmentation des ventes et des bénéfices. Les revenus numériques ont également connu une croissance, augmentant de 48% en glissement annuel, tandis que les revenus générés par les jeux mobiles tels que Mario Kart Tour ont augmenté de 10% par rapport à la même période en 2018.

En 2020, la sortie majeure de Nintendo devrait être Animal Crossing: New Horizons. Cependant, la société a un certain nombre de nouveaux jeux dans les principales franchises en développement, y compris The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, Bayonetta 3 et Metroid Prime 4. Pour l’instant, ces jeux n’ont pas de date de sortie.

Dans notre revue Pokemon Sword & Shield, Kallie Plagge a attribué au jeu un 9/10. “En collectant, en combattant et en explorant, Sword and Shield a coupé le ballonnement et se concentre sur ce qui rend ces piliers des jeux Pokemon si captivants en premier lieu”, a-t-elle déclaré. “Vous n’êtes pas freiné par des systèmes d’arrière-plan ou des cerceaux trop compliqués à franchir; dès le début, vous pouvez commencer à errer dans la région de Galar, voir son nouveau Pokémon et essayer ses nouvelles stratégies de combat avec très peu de choses sur votre chemin. . Cela vous laisse libre de profiter de ce qu’est Pokémon, et cela donne une performance incroyablement forte pour les débuts de la série sur Switch. “

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

En cours de lecture: Revue vidéo Pokémon épée et bouclier

GameSpot peut recevoir une commission sur les offres de vente au détail.