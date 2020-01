Pokémon GO a connu sa meilleure année en 2019 avec près d’un milliard de dollars de dépenses de joueurs

Pokémon GO continue de gagner en popularité et en revenus. De nouvelles données de Sensor Tower montrent que le jeu Niantic a généré 894 millions de dollars de dépenses brutes des joueurs pour 2019, soit une augmentation de 10% par rapport à 2018.

Pokémon GO a une histoire intéressante depuis sa sortie en 2016. Après avoir généré 832 millions de dollars de dépenses des joueurs au cours de son année de lancement, la popularité a apparemment baissé en 2017, le jeu générant 589 millions de dollars. L’année suivante, Pokémon GO a renoué avec la croissance avec 816 millions de dollars de dépenses des joueurs.

Sensor Tower attribue le retour à la croissance de Pokémon GO grâce aux mises à jour de l’application et à une meilleure intégration avec les événements du monde réel. Par exemple, Pokémon GO l’année dernière a ajouté une fonctionnalité multijoueur en réalité augmentée, divers événements uniques dans le jeu, et plus encore. Pour 2020, Niantic a déjà annoncé que Pokémon GO ajouterait le support tant attendu du multijoueur en ligne en 2020.

Fait intéressant, Pokémon GO diffère de la plupart des jeux mobiles car il génère plus de revenus sur Android que sur iOS. Selon Sensor Tower, les utilisateurs d’Android ont dépensé 482 millions de dollars, tandis que les utilisateurs de l’App Store ont dépensé 412 millions de dollars pour le jeu. Une histoire similaire s’applique aux téléchargements, avec Google Play représentant 69% des nouveaux installés en 2019.

Le jeu génère toujours le plus de dépenses des joueurs aux États-Unis:

Pokémon GO a capturé la plupart de ses revenus 2019 aux États-Unis, où il a récolté 335 millions de dollars, soit 38% de toutes les dépenses des utilisateurs. Le Japon se classait n ° 2 pour les revenus avec 286 millions de dollars, soit 32% du total, et l’Allemagne était n ° 3 avec 54 millions de dollars, ou 6%.

Dans l’ensemble, Pokémon GO a généré plus de 3,1 milliards de dollars de dépenses à vie pour les joueurs, selon le rapport d’aujourd’hui. Cela en fait le «leader galopant dans la catégorie des jeux géolocalisés».

Vous pouvez lire le rapport complet de Sensor Tower ici. Êtes-vous un joueur Pokémon GO? Dans l’affirmative, dépensez-vous gros pour les achats intégrés? Faites-le nous savoir dans les commentaires!

