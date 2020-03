Pokémon GO ajoute des mises à jour de batailles de raid et de synchronisation d’aventure à domicile au milieu de COVID-19

Pokémon GO continue de s’adapter à la pandémie de COVID-19 en cours. En plus des changements annoncés plus tôt ce mois-ci, Niantic prévoit également de permettre aux utilisateurs de participer à des batailles de raid depuis chez eux et plus encore.

Dans un article de blog aujourd’hui, Niantic a offert une poignée de détails supplémentaires sur la façon dont le gameplay de Pokémon GO s’adapte à COVID-19 et les distanciations sociales associées et les commandes d’abri sur place. Tout d’abord, la société dit qu’elle apporte des améliorations à Adventure Sync pour mieux suivre l’activité intérieure – par exemple, vous pouvez courir sur un tapis roulant et compter sur les réalisations dans le jeu:

Vous pouvez suivre vos pas à l’intérieur avec Adventure Sync pour que les activités comme le nettoyage de votre maison et la course sur tapis roulant comptent pour les succès du jeu. Nous allons apporter des améliorations à Adventure Sync afin qu’il fonctionne encore mieux avec les mouvements et les activités à l’intérieur.

Mais peut-être plus particulièrement, Niantic dit que vous pourrez bientôt participer à des batailles de raid avec d’autres personnes, directement depuis le confort de votre foyer:

Nous améliorons nos fonctionnalités sociales virtuelles dans le jeu pour permettre aux joueurs de rester en contact lorsqu’ils ne peuvent pas se rencontrer dans la vraie vie. Vous pourrez bientôt faire équipe avec des amis et participer à des combats de raid dans Pokémon GO depuis le confort de votre foyer.

Toutes les annonces d’aujourd’hui s’ajoutent aux modifications apportées par Niantic à Pokémon GO plus tôt ce mois-ci, qui étaient également axées sur l’adaptation du gameplay à l’environnement social COVID-19. Vous pouvez lire plus de détails sur les modifications apportées à Pokémon GO, Ingress Portals et Harry Potter: Wizards Unite sur le blog Niantic ici.

