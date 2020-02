Pokemon Go ajoute une nouvelle génération 5 légendaire aujourd’hui

Heatran quitte Pokemon Go, mais un nouveau Legendary est en route pour le jeu. Tornade, l’un des Pokémon légendaires de la région d’Unova dans Pokemon Noir et Blanc, fera ses débuts dans les batailles de raid à partir d’aujourd’hui 4 février à 13 h 00 PT / 16 h HE, ce qui en fait votre première chance d’en attraper un dans le coup de Niantic jeu mobile.

Jusqu’au 25 février, vous pourrez rencontrer Tornade dans des raids cinq étoiles. Avant de pouvoir attraper le légendaire, vous devez d’abord faire équipe avec d’autres joueurs et le combattre; si votre groupe réussit à vaincre Tornade, tous ceux qui ont participé au raid gagneront une poignée de balles Premier et une chance de le capturer.

Tornade fait partie du trio Forces of Nature, aux côtés de Thundurus et Landorus. En tant que Pokémon volant pur, Tornadus est particulièrement vulnérable aux types de roches, électriques et de glace comme Rhyperior, Raikou et Mamoswine, donc votre meilleur pari pour en attraper un est d’apporter des Pokémon de ces types lorsque vous le défiez.

Si vous n’avez pas encore de Rhyperior, vous aurez la chance d’en obtenir un plus tard ce mois-ci. Après une journée de vote des fans, Niantic a annoncé que le Pokémon présenté pour la journée communautaire de février serait Rhyhorn. Non seulement vous aurez votre première chance d’attraper un Rhyhorn brillant pendant l’événement, mais vous pourrez également obtenir le Rock Wrecker d’attaque exclusif de type Rock si vous pouvez le faire évoluer jusqu’à sa forme finale, Rhyperior, jusqu’à à deux heures après la fin de la journée communautaire.

De même, vous aurez une autre occasion d’ajouter un Raikou à votre collection ce mois-ci. Une nouvelle quête de recherche spéciale autour de Team Rocket est désormais en ligne. Comme précédemment, la série de quêtes se termine par une bataille avec le chef de l’équipe Rocket Giovanni, et si vous pouvez le vaincre, vous aurez une chance d’attraper une version Shadow de Raikou. Vous pouvez en savoir plus sur la façon d’attraper et de purifier les Pokémon Shadow dans notre guide.

Niantic a une tonne d’autres événements prévus pour Pokemon Go ce mois-ci. Un nouveau lot de tâches de recherche sur le terrain est également en ligne, et si vous avez terminé suffisamment pour réaliser une percée dans la recherche ce mois-ci, vous aurez la chance d’attraper un autre Pokémon Gen 5 débutant: Woobat.

