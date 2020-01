Pokemon Go: dernière chance d’obtenir Virizion

Pokemon Go démarre la nouvelle année avec une variété d’événements ce mois-ci, y compris le retour du légendaire Pokemon Heatran. Avant son arrivée, cependant, vous avez encore un peu de temps pour attraper le légendaire actuel, Virizion, mais vous devrez agir rapidement en quittant le jeu le 7 janvier.

Jusque-là, vous pouvez rencontrer Virizion dans des raids cinq étoiles. Comme d’habitude, vous devrez d’abord faire équipe avec d’autres joueurs et combattre le Pokémon légendaire avant de gagner une chance de l’attraper. Virizion est un type à double herbe / combat, ce qui le rend particulièrement vulnérable aux Pokémon Volants comme Zapdos et Lugia. Les types Feu, Glace, Poison, Voyant et Fée ont également un avantage sur Virizion.

Une fois que Virizion quittera les raids, le Heatran susmentionné prendra sa place jusqu’au 4 février. Heatran était auparavant disponible dans Pokemon Go, mais cette fois-ci, vous aurez votre première chance de capturer sa forme brillante. Vous pouvez lire plus de détails sur le site officiel de Pokemon Go.

En attendant, l’événement Hatchathon de Pokemon Go revient pour une autre année du 2 au 16 janvier. Pendant ce temps, vous pourrez faire éclore des versions portant le chapeau de fête de Pichu et Wurmple, tandis que le chapeau de fête Pikachu, Raticate et Wobbuffet apparaîtra dans la nature et les raids. Vous gagnerez également de la poussière d’étoile, des bonbons rares et d’autres récompenses comme la pierre Unova lorsque vous parcourrez certaines distances.

En plus de cela, une nouvelle récompense Research Breakthrough est disponible ce mois-ci. Chaque fois que vous réalisez une percée dans la recherche en janvier, vous rencontrerez un Lapras qui connaît Ice Shard ou Ice Beam, ce qui en fait la première fois que vous pouvez obtenir le Pokémon avec ces mouvements depuis 2018.

Enfin, la journée communautaire de janvier 2020 est prévue pour le dimanche 19 janvier, bien que Niantic n’ait pas encore révélé le Pokémon vedette de ce mois-ci. Vous pouvez suivre plus de nouvelles de Pokemon Go ci-dessous.

