Pokemon Go Février Community Day Pokemon Révélé

La journée communautaire de février de Pokemon Go est fixée au samedi 22 février. Alors que le développeur Niantic désigne généralement le Pokémon présenté pour chaque événement, cette fois-ci, le studio a donné aux joueurs la possibilité de voter sur le Pokémon présenté en effectuant des tâches spéciales de recherche sur le terrain. le weekend dernier. Les votes ont maintenant été comptabilisés et le Pokémon gagnant est Rhyhorn.

Tout au long de la journée communautaire de ce mois, Rhyhorn apparaîtra dans la nature et dans les raids beaucoup plus fréquemment que la normale. En plus de cela, vous aurez votre première chance de rencontrer un Rhyhorn brillant pendant l’événement, et tout Rhyhorn que vous pouvez évoluer dans sa forme finale, Rhyperior, jusqu’à deux heures après la fin de la journée de la communauté connaîtra automatiquement le Rock- type Attaque chargée Rock Wrecker.

En plus de l’augmentation des apparitions de Rhyhorn, Niantic offre quelques autres bonus lors de la journée communautaire de février. Comme d’habitude, tous les modules Lure que vous utilisez pendant l’événement resteront actifs pendant trois heures au lieu de 30 minutes. En plus de cela, vous recevrez le triple de la quantité normale de poussière d’étoile pour chaque Pokémon que vous attrapez pendant la journée de la communauté.

Comme l’événement du mois dernier, la journée communautaire de février aura lieu à des moments différents selon l’endroit où vous vivez. Dans l’hémisphère Nord, l’événement se déroulera de 11 h 00 à 14 h 00 heure locale; dans l’hémisphère sud, elle aura lieu de 15 h 00 à 18 h 00 heure locale. Vous pouvez en savoir plus sur la journée communautaire de février sur le site officiel de Pokemon Go.

En attendant, Niantic a de nombreux autres événements prévus pour Pokemon Go ce mois-ci, y compris les débuts du légendaire Pokémon Tornade de 5e génération, qui apparaîtra dans des raids cinq étoiles à partir du 4 février. Les tâches de recherche sur le terrain de février sont également désormais en ligne , et en terminer suffisamment d’entre eux mènera à une rencontre avec un autre nouveau Pokémon de génération 5, Woobat.

